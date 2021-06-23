Посли ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі - ЗМІ

Посли країн Європейського союзу у середу узгодили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Щойно посли ЄС дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Незабаром розпочинається так звана "письмова процедура", яка повинна завершитися завтра, а це означає, що санкції можуть бути опубліковані в Офіційному журналі ЄС завтра ввечері", - написав Джозвяк.

EU ambassadors have just given green light to sectoral sanctions against #Belarus. A so-called "written procedure" starts soon and should be finished tomorrow meaning that the sanctions could be published in the EU official journal tomorrow late afternoon. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2021

Таким чином, санкції будуть затверджені перед початком саміту ЄС, який відбудеться 24-25 червня у Брюсселі.

Як повідомлялося, Рада ЄС 21 червня затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка.

Крім того, міністри ухвалили політичне рішення про секторальні санкції проти Білорусі. Про розширення санкцій щодо Білорусі оголосили також США, Канада та Британія.

Як відомо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.