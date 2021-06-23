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Посли ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі - ЗМІ

Середа, 23 червня 2021, 14:11

Посли країн Європейського союзу у середу узгодили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Щойно посли ЄС дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Незабаром розпочинається так звана "письмова процедура", яка повинна завершитися завтра, а це означає, що санкції можуть бути опубліковані в Офіційному журналі ЄС завтра ввечері", - написав Джозвяк.

Таким чином, санкції будуть затверджені перед початком саміту ЄС, який відбудеться 24-25 червня у Брюсселі.

Як повідомлялося, Рада ЄС 21 червня затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка.

Крім того, міністри ухвалили політичне рішення про секторальні санкції проти Білорусі. Про розширення санкцій щодо Білорусі оголосили також США, Канада та Британія.

Як відомо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

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Білорусь санкції
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