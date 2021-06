Посли ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі - ЗМІ

Посли країн Європейського союзу у середу узгодили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Щойно посли ЄС дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Незабаром розпочинається так звана "письмова процедура", яка повинна завершитися завтра, а це означає, що санкції можуть бути опубліковані в Офіційному журналі ЄС завтра ввечері", - написав Джозвяк.

EU ambassadors have just given green light to sectoral sanctions against #Belarus. A so-called "written procedure" starts soon and should be finished tomorrow meaning that the sanctions could be published in the EU official journal tomorrow late afternoon.