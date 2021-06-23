Послы ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси - СМИ

Послы стран Европейского союза в среду согласовали секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Только послы ЕС дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Вскоре начинается так называемая "письменное процедура", которая должна завершиться завтра, а это значит, что санкции могут быть опубликованы в Официальном журнале ЕС завтра вечером", - написал Джозвяк.

EU ambassadors have just given green light to sectoral sanctions against #Belarus. A so-called "written procedure" starts soon and should be finished tomorrow meaning that the sanctions could be published in the EU official journal tomorrow late afternoon. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2021

Таким образом, санкции будут утверждены перед началом саммита ЕС, который состоится 24-25 июня в Брюсселе.

Как сообщалось, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко.

Кроме того, министры приняли политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси. О расширении санкций в отношении Беларуси объявили также США, Канада и Великобритания.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.