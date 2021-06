Послы ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси - СМИ

Послы стран Европейского союза в среду согласовали секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Только послы ЕС дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Вскоре начинается так называемая "письменное процедура", которая должна завершиться завтра, а это значит, что санкции могут быть опубликованы в Официальном журнале ЕС завтра вечером", - написал Джозвяк.

EU ambassadors have just given green light to sectoral sanctions against #Belarus. A so-called "written procedure" starts soon and should be finished tomorrow meaning that the sanctions could be published in the EU official journal tomorrow late afternoon.