Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу возле Севастополя

Послы ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси - СМИ

Правительство меняет законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка

Сорванные крыши и затопленные улицы: в Польше пронесся мощный ураган






Послы ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси - СМИ

Среда, 23 июня 2021, 14:11

Послы стран Европейского союза в среду согласовали секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Только послы ЕС дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Вскоре начинается так называемая "письменное процедура", которая должна завершиться завтра, а это значит, что санкции могут быть опубликованы в Официальном журнале ЕС завтра вечером", - написал Джозвяк.

Таким образом, санкции будут утверждены перед началом саммита ЕС, который состоится 24-25 июня в Брюсселе.

Как сообщалось, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко.

Кроме того, министры приняли политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси. О расширении санкций в отношении Беларуси объявили также США, Канада и Великобритания.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь санкции
powered by lun.ua