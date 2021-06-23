Польща вводить 10-денний карантин, зокрема для прибулих з України

З опівночі середи Польща запроваджує обов'язковий 10-денний карантин для мандрівників, які прибувають з країн з-за меж Шенгенської зони, якщо тільки вони не були повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"З півночі ми відновлюємо 10-денний карантин для людей, що прибувають з-за меж Шенгенської зони", - сказав Краска.

Читайте також Італія запровадила 5-денний карантин для мандрівників з Британії через індійський штам

За його словами, все це пов'язано з тим, що в Польщі з'являється все більше мутацій коронавірусу.

За словами Краски, карантин не поширюватиметься на дітей у віці до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих проти COVID-19.

Він також уточнив, що вакцинація від коронавірусу звільнятиме людину від перебування на карантині.

Карантин триватиме 10 днів, але через 7 днів людина може бути звільнена від нього в разі негативного результату тесту.

Краска підкреслив, що цей крок спрямований на захист поляків від нових варіантів вірусу.

Вчора Польща оголосила, що посилює правила карантину для мандрівників з Британії через побоювання з приводу варіанту "дельта", який вперше був виявлений в Індії.