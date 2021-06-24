Негода в Австрії: повені, пошкоджені будинки та збитки на мільйони

У кількох регіонах Австрії в середу ввечері пройшли сильні грози, які призвели до повеней, перебоїв в електропостачанні та проблем з транспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Особливо сильно постраждало місто Флахгау в землі Зальцбург. За даними пожежної команди, у Верхній Австрії були повалені дерева та затоплені підвали.

Was für ein Unwetter gestern Abend! pic.twitter.com/FtFmsTDQxp — Stehaufmann aus Wien (@ArthurKrischke) June 24, 2021

У Каринтії і Східному Тиролі потяги спізнювалися на кілька годин після пошкодження лінії електропередачі. Деякі автодороги були повністю перекриті.

За даними поліції, кілька будівель і автомобілів були пошкоджені падаючими деревами та електричними опорами. Постраждалих немає.

Згідно з даними страхових компаній, тільки сільському господарству Верхньої Австрії було завдано збитків на суму близько 22 мільйонів євро.