Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Британії: Defender йшов через води України, анексія Криму незаконна

ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі

Меркель закликала до "прямого контакту" ЄС з Путіним

У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя






Негода в Австрії: повені, пошкоджені будинки та збитки на мільйони

Четвер, 24 червня 2021, 11:39

У кількох регіонах Австрії в середу ввечері пройшли сильні грози, які призвели до повеней, перебоїв в електропостачанні та проблем з транспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Особливо сильно постраждало місто Флахгау в землі Зальцбург. За даними пожежної команди, у Верхній Австрії були повалені дерева та затоплені підвали.

У Каринтії і Східному Тиролі потяги спізнювалися на кілька годин після пошкодження лінії електропередачі. Деякі автодороги були повністю перекриті.

 

За даними поліції, кілька будівель і автомобілів були пошкоджені падаючими деревами та електричними опорами. Постраждалих немає.

Згідно з даними страхових компаній, тільки сільському господарству Верхньої Австрії було завдано збитків на суму близько 22 мільйонів євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія клімат
powered by lun.ua