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Непогода в Австрии: наводнения, поврежденные дома и убытки на миллионы

Четверг, 24 июня 2021, 11:39

В нескольких регионах Австрии в среду вечером прошли сильные грозы, которые привели к наводнениям, перебоям в электроснабжении и проблемам с транспортом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Особенно сильно пострадал город Флахгау в земле Зальцбург. По данным пожарной команды, в Верхней Австрии были повалены деревья и затоплены подвалы.

В Каринтии и Восточном Тироле поезда опаздывали на несколько часов после повреждения линии электропередачи. Некоторые автодороги были полностью перекрыты.

 

По данным полиции, несколько зданий и автомобилей были повреждены падающими деревьями и электрическими опорами. Пострадавших нет.

Согласно данным страховых компаний, только сельскому хозяйству Верхней Австрии был нанесен ущерб на сумму около 22 млн евро.

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