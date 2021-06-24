Непогода в Австрии: наводнения, поврежденные дома и убытки на миллионы

В нескольких регионах Австрии в среду вечером прошли сильные грозы, которые привели к наводнениям, перебоям в электроснабжении и проблемам с транспортом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Особенно сильно пострадал город Флахгау в земле Зальцбург. По данным пожарной команды, в Верхней Австрии были повалены деревья и затоплены подвалы.

Was für ein Unwetter gestern Abend! pic.twitter.com/FtFmsTDQxp — Stehaufmann aus Wien (@ArthurKrischke) June 24, 2021

В Каринтии и Восточном Тироле поезда опаздывали на несколько часов после повреждения линии электропередачи. Некоторые автодороги были полностью перекрыты.

По данным полиции, несколько зданий и автомобилей были повреждены падающими деревьями и электрическими опорами. Пострадавших нет.

Согласно данным страховых компаний, только сельскому хозяйству Верхней Австрии был нанесен ущерб на сумму около 22 млн евро.