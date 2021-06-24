У Словаччині знизили пенсії комуністам і силовикам, які служили радянському режиму

Парламент Словаччини ухвалив закон, згідно з яким, з 5 серпня в країні знизять пенсії комуністам і силовикам, які служили радянському режимові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Комуністам будуть знижені пенсії, і не будуть зараховуватися у трудовий стаж роки, протягом яких вони працювали на тоталітарний режим і його репресивний апарат. Позбавлення допомоги поширюється також на вдів і вдівців цих осіб. Їх дані будуть зберігатися в Інституті пам'яті.

За словами авторів законопроєкту, пенсії цих людей значно вищі за середні, а пенсійне забезпечення осіб, яких переслідувала комуністична влада, навпаки дуже низьке.

Автори закону заявляють, що ці особи мали різні пільги, наднормативну винагороду, що згодом відбивалося на їх пенсії.

Закон також передбачає скасування пільг для посадових осіб, службовців і членів певних вищих органів, організацій і сил безпеки комуністичного режиму, "які зіграли вирішальну роль в підтримці тоталітарного режиму, що порушував основні права і свободи людини".

"Пропонований закон в основному торкнеться тих, хто брав участь в управлінні та проведенні політично мотивованих репресій в комуністичну епоху або працював в установах і організаціях, основним завданням яких було утримання тоталітарного комуністичного режиму при владі за будь-яку ціну", - сказала автор законопроєкту депутат Анна Андреювова.

Законодавство також передбачає виключення, на підставі яких особи не позбавляються пільг. Вони стосуються людей, які активно підтримували тих, хто виступав проти комуністичного режиму, і суттєво допомогли тим, кому загрожувала небезпека з боку влади.

Винятки також будуть застосовувати до осіб, чия робота була лише формальною і які насправді займалися іншою діяльністю. Це, наприклад, спортсмени, приписані до збройних сил і поліції.