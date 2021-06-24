Прем’єрка Литви розкритикувала ідею запросити Путіна на саміт ЄС
Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте назвала безвідповідальністю ідею запросити президента РФ Владіміра Путіна на саміт ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.
"Потрапити в пастку один-два рази може бути нещастям, але постійно потрапляти в неї просто безвідповідально!
Пропозиція відновити саміти ЄС за участі Кремля у той час, коли режим Путіна стає все більш і більш тоталітарним, лише доведе Кремлю, що насильство себе виправдовує" - написала Шимоніте.
To fall into a trap once or twice may be a misfortune but falling into it continuously is simply irresponsible!— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) June 24, 2021
Proposal to reinstate EU summits w/ #Kremlin at the time when Putin’s regime gets more&more totalitarian will only prove to Kremlin that violence pays off. #EPP& #EUCO
Франція та Німеччина у середу представили партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.
Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.
Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики.