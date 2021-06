Прем’єрка Литви розкритикувала ідею запросити Путіна на саміт ЄС

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте назвала безвідповідальністю ідею запросити президента РФ Владіміра Путіна на саміт ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Потрапити в пастку один-два рази може бути нещастям, але постійно потрапляти в неї просто безвідповідально!

Пропозиція відновити саміти ЄС за участі Кремля у той час, коли режим Путіна стає все більш і більш тоталітарним, лише доведе Кремлю, що насильство себе виправдовує" - написала Шимоніте.

