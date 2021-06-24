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Прем’єрка Литви розкритикувала ідею запросити Путіна на саміт ЄС

Четвер, 24 червня 2021, 13:35

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте назвала безвідповідальністю ідею запросити президента РФ Владіміра Путіна на саміт ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Потрапити в пастку один-два рази може бути нещастям, але постійно потрапляти в неї просто безвідповідально!

Пропозиція відновити саміти ЄС за участі Кремля у той час, коли режим Путіна стає все більш і більш тоталітарним, лише доведе Кремлю, що насильство себе виправдовує" - написала Шимоніте.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.

Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики.

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Литва Путін
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