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Премьер Литвы раскритиковала идею пригласить Путина на саммит ЕС

Четверг, 24 июня 2021, 13:35

Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала безответственностью идею пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Попасть в ловушку один-два раза может быть несчастьем, но постоянно попадать в нее просто безответственно!

Предложение восстановить саммиты ЕС с участием Кремля в то время, когда режим Путина становится все более и более тоталитарным, только докажет Кремлю, что насилие себя оправдывает", - написала Шимоните.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех стран Балтии и Польши. Инициативу будут обсуждать в четверг на саммите ЕС.

Украина считает инициативу по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики.

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Литва Путин
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