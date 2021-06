Премьер Литвы раскритиковала идею пригласить Путина на саммит ЕС

Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала безответственностью идею пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Попасть в ловушку один-два раза может быть несчастьем, но постоянно попадать в нее просто безответственно!

Предложение восстановить саммиты ЕС с участием Кремля в то время, когда режим Путина становится все более и более тоталитарным, только докажет Кремлю, что насилие себя оправдывает", - написала Шимоните.

To fall into a trap once or twice may be a misfortune but falling into it continuously is simply irresponsible!

Proposal to reinstate EU summits w/ #Kremlin at the time when Putin’s regime gets more&more totalitarian will only prove to Kremlin that violence pays off. #EPP& #EUCO