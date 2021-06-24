Орбан запевнив, що є захисником прав ЛГБТ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан у відповідь на критику нового закону про "гей-пропаганду" заявив, що є захисником прав ЛГБТ.

Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив, що критики закону мали спершу б ознайомитися з ним, а вже потім критикувати, і запевнив, що права ЛГБТ в Угорщині не порушуються.

"Я борець за їхні права. Я борець за свободу часів комуністичного режиму. Тоді гомосексуальність каралася, а я боровся за права і свободи, тому я захисник прав гомосексуалів", - сказав він.

"Але цей закон не про це, він про права дітей і їхніх батьків", - додав Орбан.

Він також заявив, що Угорщина не відмовиться від цього закону, який вже набув чинності.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла задіяти всі правові механізми для проти ухваленого в Угорщині закону про ЛГБТ.

Нагадаємо, угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.