Орбан заверил, что является защитником прав ЛГБТ

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику нового закона о "гей-пропаганде" заявил, что является защитником прав ЛГБТ.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил, что критики закона должны сначала ознакомиться с ним, а потом критиковать, и заверил, что права ЛГБТ в Венгрии не нарушаются.

"Я борец за их права. Я борец за свободу времен коммунистического режима. Тогда гомосексуальность наказывалась, а я боролся за права и свободы, поэтому я защитник прав гомосексуалов", - сказал он.

"Но этот закон не об этом, он о правах детей и их родителей", - добавил Орбан.

Он также заявил, что Венгрия не откажется от этого закона, который уже вступил в силу.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала задействовать все правовые механизмы для против принятого в Венгрии закона о ЛГБТ.

Напомним, венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.