Проєкти "Адольф" і "Майдан": у Німеччині показали план Кремля з впливу на вибори в Молдові

Кремль розробив план з інвестицією на суму в 11,45 млн євро, щоб зробити Ігоря Додона президентом Молдови на виборах минулого року і ще більше зміцнити свій вплив у Центральній Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецька видання Bild з посиланням на документ молдовської спецслужби, в якому детально аналізується запланована російська кампанія з впливу на президентські вибори в Молдові у листопаді 2020 року.

Видання відзначає, що сценарій підтримки Додона російською владою може бути використаний в Німеччині на вересневих виборах в Бундестаг.

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"Чотири мільйони євро призначалися в якості відкату для "дружніх кандидатів", які повинні були проводити політику Кремля в Молдові після виборів, 528 000 євро повинні були піти на пропагандистські "медіа-проєкти", 393 000 євро - на іноземних спостерігачів за виборами, які мали засвідчити "чисті вибори" в країні і пів мільйона євро були передбачені на "обробку результатів виборчою комісією" - останній козир в рукаві Кремля, якщо його власний кандидат програє", - пише видання.

У липні 2020 року молдовські спецслужби виявили численні "проєкти", які Кремль реалізовував або планував реалізувати, щоб вплинути на виборців.

Наприклад, проєкт "Адольф" передбача створення "промолдовского" і "про-Санду" "антигероя" зі "скандальною антиросійської особистістю". "Правий кандидат" повинен був "різко критикувати всіх кандидатів, крім Маї Санду" як в соціальних мережах, так і на різних телеканалах.

Чотири відеокліпи на місяць, в яких він звертається до проросійських соціалістам і їх виборців, повинні були бути зняті і опубліковані в Facebook. Доброзичливих до Кремля людей слід було зображати як "хворих на коронавірус", "чорних" і "карликів".

Мета проєкту - викликати огиду до проєвропейського політичного табору. Кремль запланував виділити 10 000 євро в місяць на акторів, операторські групм і виробничі витрати. Актор з кодовим ім'ям "Адольф" повинен був отримати 1000 євро.

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Проєкт під назвою "Занудний" передбачав створення чотирьох відеороликів в Facebook на місяць протягом трьох місяців за участю головного героя. Була надія, що актор буде показаний на національних ток-шоу. "Відомий, проєвропейський" актор, "можливо, власник нічного клубу" повинен помірно і ввічливо поставити під сумнів цілі прозахідних партій.

"Він повинен критикувати всіх політиків, але його увага зосереджена на Маї Санду", - йдеться в аналізі секретної служби. Посланням мало стати те, що немає сенсу ходити на вибори, тому що жоден з кандидатів не виконує свої обіцянки.

Проєкт "cremiges Moldawien" (вершкова Молдова) повинен був створити відомий Telegram-канал, який "з 80% правдивих новин і 20% фейковий новин" мав похитнути довіру громадян до політики.

Проєкт "Майдан", названий на честь Майдану Незалежності в Києві, мав залучити численних антиросійських демонстрантів із Західної України незадовго до листопадових виборів і організувати для них автобусні поїздки в Молдову. Однак в останній момент молдовські спецслужби повинні були бути проінформовані про "прибуття заколотників", щоб штучно створити новину про запланований прозахідний переворот в Молдові. Це мало б дати додаткову мотивацію проросійським виборцям.