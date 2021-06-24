Проекты "Адольф" и "Майдан": в Германии показали план Кремля по влиянию на выборы в Молдове

Кремль разработал план с инвестицией на сумму в 11,45 млн евро, чтобы сделать Игоря Додона президентом Молдовы на выборах в прошлом году и еще больше укрепить свое влияние в Центральной Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на документ молдавской спецслужбы, в котором подробно анализируется запланированная российская кампания по воздействию на президентские выборы в Молдове в ноябре 2020 года.

Издание отмечает, что сценарий поддержки Додона российскими властями может быть использован в Германии на сентябрьских выборах в Бундестаг.

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"Четыре миллиона евро предназначались в качестве отката для "дружественных кандидатов", которые должны были проводить политику Кремля в Молдове после выборов, 528 000 евро должны были пойти на пропагандистские "медиа-проекты", 393 000 евро - на иностранных наблюдателей за выборами, которые должны были засвидетельствовать "чистые выборы" в стране и полмиллиона евро были предусмотрены на "обработку результатов избирательной комиссией" - последний козырь в рукаве Кремля, если его собственный кандидат проиграет", - пишет издание.

В июле 2020 года молдавские спецслужбы обнаружили многочисленные "проекты", которые Кремль реализовывал или планировал реализовать, чтобы повлиять на избирателей.

Например, проект "Адольф" предусматривает создание "промолдовского" и "про-Санду" "антигероя" со "скандальной антироссийской личностью". "Правый кандидат" должен был "резко критиковать всех кандидатов, кроме Майи Санду" как в социальных сетях, так и на различных телеканалах.

Четыре видеоклипа в месяц, в которых он обращается к пророссийским социалистам и их избирателям, должны были быть сняты и опубликованы в Facebook. Доброжелательных к Кремлю людей следовало изображать как "больных на коронавирус", "черных" и "карликов".

Цель проекта - вызвать отвращение к проевропейскому политическому лагерю. Кремль запланировал выделить 10 000 евро в месяц на актеров, операторские группы и производственные расходы. Актер с кодовым именем "Адольф" должен был получить 1000 евро.

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Проект под названием "Занудный" предусматривал создание четырех видеороликов в Facebook в месяц в течение трех месяцев с участием главного героя. Была надежда, что актер будет показан на национальных ток-шоу. "Известный, проевропейский" актер, "возможно, владелец ночного клуба" должен умеренно и вежливо поставить под сомнение цели прозападных партий.

"Он должен критиковать всех политиков, но его внимание сосредоточено на Майи Санду", - говорится в анализе секретной службы. Посланием должно было стать то, что нет смысла ходить на выборы, потому что ни один из кандидатов не выполняет свои обещания.

Проект "cremiges Moldawien" (сливочная Молдова) должен был создать известный Telegram-канал "с 80% правдивых новостей и 20% фейковых новостей", и должен был пошатнуть доверие граждан к политике.

Проект "Майдан", названный в честь Майдана Незалежности в Киеве, должен был привлечь многочисленных антироссийских демонстрантов из Западной Украины незадолго до ноябрьских выборов и организовать для них автобусные поездки в Молдову. Однако в последний момент молдавские спецслужбы должны были быть проинформированы о "прибытии мятежников", чтобы искусственно создать новость о запланированном прозападном перевороте в Молдове. Это должно було дать дополнительную мотивацию пророссийским избирателям.