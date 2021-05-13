Додон об'єднався з комуністами для участі у виборах до парламенту Молдови

Центральна виборча комісія Молдови зареєструвала передвиборчий блок Партії соціалістів (ПСРМ) і Партії комуністів (ПКРМ) для участі у дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Лідер соціалістів і колишній президент Ігор Додон 12 травня підписав угоду про створення блоку з лідером комуністів і ще одним колишнім президентом Володимиром Вороніним.

Комуністи і соціалісти заявили, що вирішили об'єднати сили через "загрозу суверенітету Молдови".

Згідно з рішенням ЦВК, політична рада блоку ПСРМ-ПКРМ має скласти список кандидатів до парламенту, а також призначити представників і спостерігачів на виборчих дільницях, відповідальних за управління виборчим фондом, а також передвиборчу стратегію всього формування.

Як повідомляє пресслужба ЦВК, також пройшов реєстрацію символ нового блоку - серп і молот ПКРМ на тлі червоної зірки ПСРМ.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Молдові призначені на 11 червня. Соцопитування свідчать, що партія президентки Маї Санду має шанси виграти їх.

Читайте також - Провал Додона: що робив експрезидент у "Межигір’ї" Лукашенка