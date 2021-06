Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ – ЗМІ

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"На тлі всіх переговорів про висновки саміту щодо Росії вчора ввечері лідери ЄС також дали зелене світло для продовження на 6 місяців економічних санкцій проти Росії через анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Санкції тримаються вже 7 років" - написав він.

amid all the talks about the #EUCO conclusions on #Russia last night, the EU leaders also gave green light to prolong by 6 months the economic sanctions on Russia over the annexation of #Crimea & support of separatists in eastern #Ukraine. they have been holding for 7 years now