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Лидеры ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ - СМИ

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Лидеры ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ - СМИ

Пятница, 25 июня 2021, 11:29

Лидеры ЕС на саммите согласились продлить еще на полгода экономические санкции против России, введенные за аннексию Крыма и дестабилизацию Донбасса.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"На фоне всех переговоров о выводах саммита по России вчера вечером лидеры ЕС также дали зеленый свет для продолжения на шесть месяцев экономических санкций против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Санкции сохраняются уже семь лет", - написал он.

Санкции были введены в 2014 году за дестабилизирующие действия России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Последний раз Совет ЕС продлил экономические санкции против России 17 декабря 2020 года.

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