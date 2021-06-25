Брюссель заборонить дизельні авто з 2030 року, бензинові - з 2035-го

Місто Брюссель планує заборонити дизельні автомобілі з 2030 року та бензинові транспортні засоби з 2035 року в рамках зусиль з покращення якості повітря та досягнення регіональних кліматичних цілей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Влада міста заявила, що створена у 2018 році зона з низьким рівнем викидів сприяла зменшенню викидів діоксиду азоту та твердих частинок від транспорту на 11% у регіоні Брюсселя.

"На жаль, незважаючи на ці покращення, більшість жителів Брюсселя все ще живуть у районах, де забруднення повітря перевищує рекомендовані ВООЗ межі здоров'я. Це забруднення в основному пов'язане з автомобільним транспортом", - заявили в мерії.

Відстоюючи заборону, яка охоплює також скутери та мотоцикли, Брюссель заявив, що наслідує приклад таких міст, як Амстердам, Париж, Лондон та Осло. Місто також планує запровадити "далекосяжні супутні заходи", включаючи інвестиції в громадський транспорт на суму понад 1 млрд євро.

"Брюссель масово інвестує в альтернативи приватному автомобілю", - заявила міністр мобільності Брюсселя Елке Ван ден Брандт.

Політику ще потрібно обговорити з іншими регіональними урядами з метою її введення в дію до кінця року.

Для підтримки переходу на електромобілі уряд Брюсселя також прагне створити мережу з 22 000 загальнодоступних пунктів зарядки до 2035 року.