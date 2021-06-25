Брюссель запретит дизельные авто с 2030 года, бензиновые - с 2035-го

Город Брюссель планирует запретить дизельные автомобили с 2030 года и бензиновые транспортные средства с 2035 в рамках усилий по улучшению качества воздуха и достижения региональных климатических целей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Власти города заявили, что создана в 2018 году зона с низким уровнем выбросов способствовала уменьшению выбросов диоксида азота и твердых частиц от транспорта на 11% в регионе Брюссель.

"К сожалению, несмотря на эти улучшения, большинство жителей Брюсселя все еще живут в районах, где загрязнение воздуха превышает рекомендуемые ВОЗ пределы здоровья. Это загрязнение в основном связано с автомобильным транспортом", - заявили в мэрии.

Отстаивая запрет, который охватывает также скутеры и мотоциклы, Брюссель заявил, что следует примеру таких городов, как Амстердам, Париж, Лондон и Осло. Город также планирует ввести "далеко сопутствующие меры", включая инвестиции в общественный транспорт на сумму свыше 1 млрд евро.

"Брюссель массово инвестирует в альтернативы частном автомобиля", - заявила министр мобильности Брюсселя Элке Ван ден Брандт.

Политику еще нужно обсудить с другими региональными правительствами с целью ее введения в действие до конца года.

Для поддержки перехода на электромобили правительство Брюсселя также стремится создать сеть из 22 000 общедоступных пунктов зарядки до 2035 года.