Кандидатка в Бундестаг родом з України пішла з посад після провалу на з'їзді партії
У Німеччині другий номер передвиборчого партійного списку "зелених" у землі Саар Ірина Гайдукова пішла з усіх посад, бо не змогла відповісти на жодне з трьох ключових для партії питань, які їй поставили на партійному з’їзді.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації видання Bild.
Виступ Гайдукової на партійному з’їзді "зелених" Саару минулої неділі був знятий на відео, яке стало вірусним. Уродженка України не змогла відповісти на жодне із трьох запитань, важливих для політики партії, яке їй поставив модератор.
На запитання про її ставлення до велосипедної політики Гайдукова відповіла: "Позитивно".
У відповідь на питання про те, як вона б поєднала захист клімату і соціальну справедливість, Гайдукова збентежено мовчала, а потім сказала: "У мене є час подумати про це?"
Вона також не змогла знайти слів для обговорення теми торгівлі сертифікатами CO2.
Auf die Frage, wie soziale Gerechtigkeit u #Klimaschutz verbunden werden soll findet die Kandidatin der #Gruenen im #Saarland (Platz 2 Landesliste) genauso erstaunliche Antworten wie zum #CO2 Zertifikate Handel. Sprachlosigkeit,die sprachlos macht#BTW21 #gruene#Baerbock pic.twitter.com/esvGivIFts— Dennis Radtke (@RadtkeMdEP) June 24, 2021
Через п'ять днів після розгубленої появи на партійній конференції і через день після того, як відео з нею розійшлося у всіх соціальних мережах, Ірина Гайдукова звільнилася з усіх своїх офісів в Саарбрюкені, столиці Саару.
"Зелені" повідомили, що Гайдукова за власним бажання залишила фракцію та районну раду, але висловили жаль, заявивши, що співпраця у раді "завжди була продуктивною та компетентною".
"Зелені" поки не уточнили, чи буде політик і далі балотуватися в Бундестаг, і чи залишиться на другому місці в земельному партійному списку.