У Стамбулі поліція сльозогінним газом розігнала гей-прайд

Турецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який зібрався на гей-прайд в центрі Стамбула в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Учасниками маршу стали кілька груп громадянського суспільства, які зібралися під гаслом "вулиця - наша".

На кадрах та фотографіях демонстрантів видно, як їх штовхають і тягнуть спецпризначенці на проспекті Істікляль у самому центрі міста.

За повідомленнями ЗМІ, близько 20 людей, включаючи фотожурналіста, були затримані.

Влада Туреччини протягом останніх років неодноразово забороняла проведення прайдів. До цього тисячі людей брали участь у параді. Цьогоріч парад заборонили через коронавірус.

Туреччина вже давно є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, проте процес її вступу роками тягнеться на тлі напруженості з різних питань, включаючи права людини.

У четвер більшість лідерів Європейського Союзу пообіцяли продовжувати боротьбу з дискримінацією ЛГБТІ-спільноти в спільному листі на тлі протистояння з Угорщиною, парламент якої минулого тижня схвалив законопроєкт, який забороняє розповсюдження у школах матеріалів, що вважаються сприянням гомосексуалізму або зміні статі.