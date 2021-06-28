Ключовий пропутінський політик Франції програв вибори

Тьєррі Маріані, який є ключовим проросійським політиком у Франції і бував в окупованому Криму, програв на регіональних виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тьєррі Маріані, що йшов на вибори від правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен у Прованс-Лазурний берег, з 42,7% голосів опинився на другому місці - хоча за підсумками попереднього туру претендував на перемогу.

У першому турі Прованс-Лазурний берег став єдиним регіоном країни, де кандидат "Національного об’єднання" Ле Пен набрав найбільше голосів: за Маріані проголосували 36,38% виборців, тоді як його ключовий конкурент Рено Мюзельє з "Об’єднання правих" отримав 31,9%.

Після цього проти нього об’єднались усі інші кандидати і в 2-му турі Мюзельє переміг, набравши переконливі 57,3%.

"За підсумками кампанії перемогла коаліційна система, що не робить честі нашим суперникам", - прокоментував підсумки Маріані, як його цитує France Bleu. Він заявив також, що перемозі Мюзельє посприяла низька явка на виборах.

Раніше у 2017 році Тьєррі Маріані програв на парламентських виборах. Після цього він відійшов від власної партії і приєднався до політсили Марін Ле Пен (яку до того критикував). У 2019 році Маріані обрався за списком "Національного об’єднання" до Європарламенту, але прагнув повернутися у національну політику.

Тєррі Маріані є прихильником президента РФ Владіміра Путіна, одружений з росіянкою та очолює Асоціацію "Франко-російський діалог". У 2017-2018 роках він, до повернення в політику, був членом "етичного комітету" російського пропагандистського каналу RT.

Влітку 2020 року Маріані очолив делегацію кількох французьких євродепутатів, які поїхали до окупованого Криму для спостереження за голосуванням щодо поправок до Конституції РФ. Після цього ще троє французьких євродепутатів потрапили під санкції України. Сам Маріані під санкціями ще з 2015 року. Нагадаємо, Європарламент тоді дистанціювався від візиту французьких депутатів, зазначивши, що вони не є офіційною делегацією.

Місцеві вибори стануть "лакмусовим папірцем" перед майбутніми президентськими виборами, що відбудуться у квітні 2022 року. Про це - у відеоблозі на каналі ЄП, або в скороченому вигляді у текстовому форматі: "Ефект Зеленського", щоб перемогти Макрона: чого чекати від виборів у Франції.