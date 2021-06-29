Боррель в найближчі тижні обіцяє роботу над варіантами нових санкцій проти РФ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в найближчі тижні обіцяє підготувати варіанти додаткових санкцій проти Росії, відповідно до рекомендацій саміту ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на блог Борреля на сайті європейської зовнішньополітичної служби.

"Найближчими тижнями та місяцями я розгляну різні напрямки дій, визначені лідерами. По-перше, це означає працювати над збереженням єдності ЄС, що є нашим найсильнішим надбанням у відносинах з Москвою. По-друге, Європейська рада запропонувала Комісії та мені представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, які будуть готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право в наших державах-членах та по сусідству", - заявив Боррель.

Також, за його словами, Європейська рада попросила Комісію та високого представника розробити варіанти щодо таких тем, як клімат та навколишнє середовище, здоров'я, а також питання зовнішньої політики, де ЄС може вивчити шляхи взаємодії з Росією.

"Висновки Європейської ради задають чіткий напрямок наших відносин з Росією: дотримання чіткої лінії при збереженні необхідності підтримувати відкриті канали зв'язку", - зазначив глава європейської дипломатії.

"Зрештою, Росія - наш найбільший сусід. Вона не зникне, і навряд чи найближчим часом відбудуться політичні зміни, які змусять її істотно змінити свою поведінкову модель. ЄС повинен врахувати це і розробити політику, яка дозволить досягти певної форми спільного проживання, захищаючи наші інтереси та цінності та зупиняючи динаміку ескалації", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: протидії, стримуванні і взаємодії.

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