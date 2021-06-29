Боррель в ближайшие недели обещает работу над вариантами новых санкций против РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ближайшие недели обещает подготовить варианты дополнительных санкций против России, в соответствии с рекомендациями саммита ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блог Борреля на сайте европейской внешнеполитической службы.

"В ближайшие недели и месяцы я рассмотрю различные направления действий, определенные лидерами. Во-первых, это означает работать над сохранением единства ЕС, что является нашим сильнейшим достоянием в отношениях с Москвой. Во-вторых, Европейский совет предложил Комиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы в случае, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству", - заявил Боррель.

Также, по его словам, Европейский совет попросил Комиссию и высокого представителя разработать варианты по таким темам, как климат и окружающая среда, здоровье, а также вопросы внешней политики, где ЕС может изучить пути взаимодействия с Россией.

"Выводы Европейского совета задают четкое направление наших отношений с Россией: соблюдение четкой линии при сохранении необходимости поддерживать открытые каналы связи", - отметил глава европейской дипломатии.

"В конце концов, Россия - наш самый крупный сосед. Она не исчезнет, ​​и вряд ли в ближайшее время произойдут политические изменения, которые заставят ее существенно изменить свою поведенческую модель. ЕС должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь определенной формы совместного проживания, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации", - отметил Боррель.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основанную на трех принципах: противодействия, сдерживании и взаимодействия.

Подробнее читайте в статье Три подхода к сдерживанию Путина: детали новой стратегии ЕС в отношении России

Читайте также: За кулисами поражения Меркель: как Евросоюз сорвал идею Берлина о "диалоге с Путиным"