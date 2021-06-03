В Австрії завершили слідство щодо "курорту-розсадника" коронавірусу

В Австрії завершилося розслідування щодо тірольського гірськолижного курорту Ішгль - однієї з основних точок розповсюдження COVID-19 в Європі під час першої хвилі минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

П'ятьох місцевих чиновників, включаючи мера Ішгля і регіонального комісара, звинувачують в тому, що вони поставили під загрозу життя людей через інфекційні захворювання.

Прокуратура акцентує на заходах, вжитих регіональними чиновниками після того, як вони були проінформовані про перші зараження коронавірусом у березні минулого року.

Також був згаданий той факт, що регіональні влади не виконали належним чином розпорядження Міністерства охорони здоров'я про закриття гірськолижних курортів, ресторанів і пабів.

У той час влада стверджувала, що вони "все зробили правильно", і заперечували будь-яку відповідальність.

Згідно з незалежним звітом, опублікованим в жовтні, місцева влада діяла повільно і нескоординовано. Мало того, що підйомники були зупинені на день пізніше, про вжиті заходи також погано інформувалося.

Міністерство юстиції в даний час розглядає висновки звинувачення і, як очікується, затвердить їх в найближчі тижні.