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В Австрии завершили следствие по "курорту-рассаднику" коронавируса

Четверг, 3 июня 2021, 12:39

В Австрии завершилось расследование по тирольскому горнолыжному курорту Ишгль - одной из основных точек распространения COVID-19 в Европе во время первой волны прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Пятерых местных чиновников, включая мэра Ишгля и регионального комиссара, обвиняют в том, что они поставили под угрозу жизни людей в связи с инфекционными заболеваниями.

Прокуратура делает акцент на мероприятиях, принятых региональными чиновниками после того, как они были проинформированы о первых заражениях коронавирусом в марте прошлого года.

Также был упомянут тот факт, что региональные власти не выполнили должным образом распоряжения Министерства здравоохранения о закрытии горнолыжных курортов, ресторанов и пабов.

В то время власти утверждали, что они "все сделали правильно", и отрицали любую ответственность.

Согласно независимому отчету, опубликованному в октябре, местная власть действовала медленно и нескоординированно. Мало того, что подъемники были остановлены на день позже, о принятых мерах также плохо информировалось.

Министерство юстиции в настоящее время рассматривает выводы обвинения и, как ожидается, утвердит их в ближайшие недели.

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