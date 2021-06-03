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Половина європейців невдоволені діями ЄС під час пандемії

Четвер, 3 червня 2021, 12:47

50% європейців не задоволені заходами, прийнятими Євросоюзом для боротьби з пандемією коронавірусу, в той час як задоволених 48%.

Про це свідчать дані  опитування Євробарометра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Найбільш незадоволеною країною виявилася Німеччина, де 63% респондентів були незадоволені тим, як блок впорався з надзвичайною ситуацією, за нею йдуть Франція – 60% та Греція – 58%.

Найбільш задоволеними були данці, 81% яких влаштовують дії ЄС, за ними йдуть Нідерланди (74%) та Мальта (73%).

Опитування проводилось у період з березня по квітень, коли вакцинація відбувалась повільними темпами в порівнянні з Британією та США.

Незважаючи на рівень невдоволення Брюсселем у ситуації з коронавірусом, 74% опитаних все одно вважають, що ЄС "повинен мати більше компетенції для вирішення криз", таких як пандемія.

Також 58% європейців заявили, що вважають, що користь від запобіжних заходів у протидії коронавірусу в їхніх країнах перевищує економічну шкоду, яку могли завдати обмеження.

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