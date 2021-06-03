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Половина европейцев недовольны действиями ЕС во время пандемии

Четверг, 3 июня 2021, 12:47

50% европейцев не удовлетворены мерами, принятыми Евросоюзом для борьбы с пандемией коронавируса, в то время как довольны - 48%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Евробарометра, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Наиболее недовольной страной оказалась Германия, где 63% респондентов неудовлетворены тем, как блок справился с чрезвычайной ситуацией, за ней следуют Франция - 60% и Греция - 58%.

Наиболее довольными были датчане, 81% которых устраивают действия ЕС, за ними следуют Нидерланды (74%) и Мальта (73%).

Опрос проводился в период с марта по апрель, когда вакцинация проводилась медленными темпами по сравнению с Британией и США.

Несмотря на уровень недовольства Брюсселем в ситуации с коронавирусом, 74% опрошенных все равно считают, что ЕС "должен иметь в пределах компетенции для решения кризисов", таких как пандемия.

Также 58% европейцев заявили, что считают, что польза от мер в противодействии коронавируса в их странах превышает экономический ущерб, который могли нанести ограничения.

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