У Раді чекатимуть висновку ЄС щодо проєктів для енергетичної безпеки перед розглядом

Комітет з питань інтеграції України до ЄС дійшов висновку, що три законопроєкти для посилення енергетичної безпеки України (основний та два альтернативні) не суперечать законодавству ЄС та Угоді про асоціацію. Якщо це підтвердить і висновок Єврокомісії, їх можна виносити на розгляд.

Про це повідомили на офіційній сторінці Комітету, пише "Європейська правда".

Йдеться про законопроєкт №5208 про внесення змін до деяких законів України щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України. Зокрема, він пропонує надати регулятору повноваження обмежувати або забороняти імпорт електроенергії з країни-агресора.

"За висновком Комітету, законопроєкт не суперечить праву Європейського Союзу та Угоді про асоціацію. Водночас відповідно до пункту 5 Додатка ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна зобов’язана провести консультації з Європейською комісією щодо сумісності законопроєкту з положеннями права ЄС. Відтак розгляд законопроєкту треба відтермінувати до отримання відповідного висновку Єврокомісії", - зазначають у повідомленні.

Такий самий висновок отримали два альтернативні законопроєкти — №5208-1 та №5208-2. Проєкт №5208-1, серед іншого, пропонує встановити чіткі строки інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до зони континентальної Європи ENTSO-E.