В Раде ждут вывода ЕС по проектам для энергетической безопасности перед рассмотрением

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС пришел к выводу, что три законопроекта для усиления энергетической безопасности Украины (основной и два альтернативных) не противоречат законодательству ЕС и Соглашению об ассоциации. Если это подтвердит и заключение Еврокомиссии, их можно выносить на рассмотрение.

Об этом сообщили на официальной странице Комитета, пишет "Европейская правда".

Речь идет о законопроекте №5208 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергетической независимости Украины. В частности, он предлагает предоставить регулятору полномочия ограничивать или запрещать импорт электроэнергии из страны-агрессора.

"По заключению Комитета, законопроект не противоречит праву Европейского Союза и Соглашению об ассоциации. В то же время, согласно пункту 5 Приложения ХХVII-A Соглашения об ассоциации, Украина обязана провести консультации с Европейской комиссией по совместимости законопроекта с положениями законодательства ЕС. Поэтому рассмотрение законопроекта надо отложить до получения соответствующего заключения Еврокомиссии", - отмечается в сообщении.

Такой же вывод получили два альтернативных законопроекта - №5208-1 и №5208-2. Проект №5208-1, среди прочего, предлагает установить четкие сроки интеграции Объединенной энергетической системы Украины в зону континентальной Европы ENTSO-E.