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Найбільший аеропорт Британії починає використовувати екопальне для літаків

Четвер, 3 червня 2021, 14:00

У найбільшому аеропорту Британії "Хітроу" вперше використають екопальне для літака. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Пальне виготовлене фінською компанією Neste і постачається компанією Vitol.

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Як зазначають, воно виготовлене повністю з екологічних складових, як використана рослинна олія, тваринний і рибний жир. 

Внаслідок використання такого пального викиди парникових газів мають бути на 80% меншими, аніж внаслідок використання звичайного авіаційного пального, повідомили аеропорт і компанії у спільній заяві.  

Поставки екологічного палива почалися з 3 червня і тепер воно буде включене до ланцюжка постачання аеропорту. Перші обсяги поставок будуть зовсім незначними, на -10 близькомагістральних рейсів, але в аеропорту це називають першим символічним кроком. 

Лондонський "Хітроу" - один з найбільш завантажених аеропортів не лише у Британії, а й у Європі загалом. Восени 2020 року він вперше втратив лідерство у цьому списку, поступившись першим місцем паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.

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