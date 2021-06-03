Найбільший аеропорт Британії починає використовувати екопальне для літаків
У найбільшому аеропорту Британії "Хітроу" вперше використають екопальне для літака.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Пальне виготовлене фінською компанією Neste і постачається компанією Vitol.
Як зазначають, воно виготовлене повністю з екологічних складових, як використана рослинна олія, тваринний і рибний жир.
Внаслідок використання такого пального викиди парникових газів мають бути на 80% меншими, аніж внаслідок використання звичайного авіаційного пального, повідомили аеропорт і компанії у спільній заяві.
Поставки екологічного палива почалися з 3 червня і тепер воно буде включене до ланцюжка постачання аеропорту. Перші обсяги поставок будуть зовсім незначними, на -10 близькомагістральних рейсів, але в аеропорту це називають першим символічним кроком.
Лондонський "Хітроу" - один з найбільш завантажених аеропортів не лише у Британії, а й у Європі загалом. Восени 2020 року він вперше втратив лідерство у цьому списку, поступившись першим місцем паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.