Cуд ЄС визнав Німеччину винною у надмірно високому забрудненні повітря оксидом азоту

Суд ЄС визнав Німеччину винною у тривалому перевищенні допустимої концентрації у повітрі оксиду азоту та порушенні відповідного законодавства ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Суд таким чином підтримав позов Єврокомісії про порушення, поданий у 2018 році. Зокрема, йдеться про те, що граничні допустимі значення концентрації оксиду азоту систематично перевищувалися у 26 районах у період з 2010 по 2016 рік, зокрема у Берліні, Гамбурзі, Мюнхені та Штутгарті.

Рішення суду може означати запровадження жорсткіших правил щодо дизельних авто. Втім, з 2016 року та особливо за останній рік якість повітря в країні суттєво покращилася.

Суд встановив, що Німеччина порушила свої зобов’язання за директивою ЄС щодо чистоти повітря, оскільки для дотримання граничних значень NO2 не було вжито ніяких належних заходів, як і для того, щоб якнайшвидше змінити цю ситуацію.

Суд відкинув аргументи Німеччини про те, що така ситуація склалась у тому числі через недоліки у рішеннях самої Єврокомісії щодо екологічних стандартів автомобілів. Зокрема, у рішенні вказують на те, що не лише вихлопні гази авто є причиною викидів NO2, а також - що стандарти ЄС щодо викидів не звільняють країни від обов’язку дотримуватися директиви.

Як повідомлялося, в кінці квітня КС Німеччини задовольнив позов екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого у 2019 році.

Суд визнав, що закон відкладає значне скорочення викидів парникових газів на період після 2030 року, а відтак основний тягар для досягнення кліматичних цілей перекладають на наступні покоління.

Федеральний уряд після цього запропонував оновлений закон з жорсткішими цілями.