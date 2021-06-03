Крупнейший аэропорт Британии начинает использовать экотопливо для самолетов
В крупнейшем аэропорту Великобритании "Хитроу" впервые используют экотопливо для самолета.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
Топливо изготовлено финской компанией Neste и поставляется компанией Vitol.
Как отмечают, оно изготовлено полностью из экологических составляющих, таких как использованное растительное масло, животный и рыбий жир.
Вследствие использования такого топлива выбросы парниковых газов должны быть на 80% меньше, чем в результате использования обычного авиационного горючего, сообщили аэропорт и компании в совместном заявлении.
Поставки экологического топлива начались с 3 июня и теперь оно будет включено в цепочки поставок аэропорта. Первые объемы поставок будут совсем незначительными, на 10 ближнемагистральных рейсов, но в аэропорту это называют первым символическим шагом.
Лондонский "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов не только в Британии, но и в Европе в целом. Осенью 2020 года он впервые потерял лидерство в этом списке, уступив первое место парижскому аэропорту имени Шарля де Голля.