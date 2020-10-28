Лондонський "Хітроу" вперше втратив звання найбільш завантаженого аеропорту Європи

Лондонський аеропорт "Хітроу" вперше втратив лідерство в списку найбільш завантажених аеропортів Європи, поступившись першим місцем паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За перші дев'ять місяців 2020 року паризький аеропорт прийняв 19,27 мільйона пасажирів, випередивши "Хітроу", який прийняв 18,97 мільйона пасажирів.

Згідно з даними, наданими лондонським аеропортом, "Схіпхол" в Амстердамі прийняв 17,6 мільйона пасажирів, а Франкфурт - 16,16 мільйона.

Збитки головного аеропорту Британії за перші дев'ять місяців зросли до 1,5 мільярда фунтів стерлінгів. "Хітроу" різко критикував уряд за "повільний прогрес" у порівнянні з його конкурентами в проведенні тестування на коронавірус для пасажирів.

Минулого тижня "Хітроу" відкрив перший центр експрес-тестування для пасажирів, які подорожують з Лондона до Гонконгу, але відсутність надійних центрів тестування для пасажирів, що прямують в інші пункти призначення або прибувають з них, означає, що багато з них підлягають самоізоляції після прибуття до Британії.

Прибуток Хітроу в третьому кварталі року впав на 72% в порівнянні з 2019 роком до 239 мільйонів фунтів стерлінгів, а друга хвиля пандемії коронавірусу ще більше знизила прогнози аеропорту за кількістю пасажирів.

Очікується, що в 2020 році буде 22,6 мільйона пасажирів, а в 2021 році - 37,1 мільйона, що набагато менше 81 мільйона пасажирів в 2019 році.