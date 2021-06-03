У Сан-Марино за місяць "вакцинного туризму" 250 іноземців отримали "Спутник V"

У Сан-Марино близько 250 іноземців отримали першу дозу російської вакцини "Спутник V", яку найменша держава в Європі пропонує всім туристам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вакцинний туризм у Сан-Марино розпочався місяць тому. Для отримання щеплення необхідно оплатити проживання у готелі мінімум на три дні, сама вакцина коштує 50 євро за дві дози.

"Гість приїжджає, залишається тут протягом трьох днів, наступного дня після прибуття ми супроводжуємо його, щоб отримати першу дозу, а потім він повертається через 21 день за другою дозою", - розповів Франческо Бриганте, директор місцевого готелю.

Журналісти у центрі для вакцинації зустріли росіянина, який живе у Празі, та італійську пару, яка живе у Німеччині. Вони розповіли, що приїхали за російською вакциною, оскільки у країнах проживання не мали можливості вакцинуватися.

Програма, яка допомагає туристичному сектору Сан-Марино вийти з COVID-кризи, не розповсюджується на людей, які проживають в Італії.

Сан-Марино не є членом ЄС, і "Спутник V" не затверджений для використання в ЄС. Вакцина перебуває на розгляді регулятора блоку - Європейського агентства з лікарських засобів.

Анклав площею 24 квадратні милі почав використовувати "Спутник" у лютому і до цього часу вакцинував 25 000 з 34 000 населення.