В Сан-Марино за месяц "вакцинного туризма" 250 иностранцев получили "Спутник V"

В Сан-Марино около 250 иностранцев получили первую дозу российской вакцины "Спутник V", которую маленькое государство в Европе предлагает всем туристам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вакцинный туризм в Сан-Марино начался месяц назад. Для получения прививки необходимо оплатить проживание в гостинице минимум на три дня, сама вакцина стоит 50 евро за две дозы.

"Гость приезжает, остается здесь в течение трех дней, на следующий день после прибытия мы сопровождаем его, чтобы получить первую дозу, а потом он возвращается через 21 день за второй дозой", - рассказал Франческо Бриганте, директор местной гостиницы.

Журналисты в центре для вакцинации встретили россиянина, который живет в Праге, и итальянскую пару из Германии. Они рассказали, что приехали за российской вакциной, поскольку в странах проживания не имели возможности вакцинироваться.

Программа, которая помогает туристическому сектору Сан-Марино выйти из COVID-кризиса, не распространяется на людей, проживающих в Италии.

Сан-Марино не является членом ЕС, и "Спутник V" не утвержден для использования в ЕС. Вакцина находится на рассмотрении регулятора блока - Европейского агентства по лекарственным средствам.

Анклав площадью 24 квадратных миль начал использовать "Спутник" в феврале и до сих пор вакцинировал 25 000 из 34 000 населения.