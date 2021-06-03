Білорусь оголосила про санкції у відповідь на заходи США

Білорусь скорочує дипломатичний та адміністративно-технічний персонал американської дипломатичної місії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, його коментар розміщений на сайті відомства.

Глаз нагадав, що 3 червня формально почали діяти раніше оголошені односторонні санкції США щодо декількох білоруських підприємств нафтохімічного комплексу. "Це незаконні дії, що суперечать міжнародному праву і покликані чинити тиск на суверенну державу", - сказав він.

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Тому, за його словами, в МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому було повідомлено про заходи у відповідь.

"В їх числі - скорочення дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців в Білорусі на тимчасовій основі", - заявив Глаз.

Він також повідомив, що Мінськ відкликає рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку.

В кінці травня у Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.