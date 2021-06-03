Литва вакцинувала дипломатів ЄС, які працюють в Білорусі

У травні в Литві від коронавірусу були щеплені 60 дипломатів країн Євросоюзу, які працюють в Білорусі.

Про це розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, допомогти дипломатам в Білорусі вирішили тому, що у них в цій країні немає можливості зробити щеплення вакцинами, зареєстрованими в Євросоюзі.

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"Ми найближче до Мінська, тому природно, що були тією країною, яка простягнула руку допомоги дипломатам з резиденцією там - їх робота в цій державі не тільки відповідальна, але часто і небезпечна", - сказав Ландсбергіс.

МЗС Литви запропонувало зробити щеплення всім дипломатам ЄС, які працюють в Білорусі. 60 з них 5-14 травня прибули до Вільнюса і отримали вакцину. Щеплення робили вакциною Janssen, яка передбачає введення тільки одної дози для повної імунізації людини.

Вакцини отримали дипломати з Італії, Франції, Латвії, Нідерландів, Швеції, Чехії, Словаччини, Угорщини та інших країн.

У Білорусі зараз щеплять від коронавірусу російською вакциною "Спутник V" і китайською Sinopharm.