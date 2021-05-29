США запровадять санкції проти білоруських держкомпаній

Білий дім оголосив, що США відновлять санкції проти Білорусі після примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську для арешту незалежного журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речниці Білого дому Джен Псакі.

Вона назвала примусову посадку прямим запереченням міжнародних норм.

"Ці події відбулися на тлі ескалації хвилі репресій режиму Лукашенка проти прагнень народу Білорусі до демократії та прав людини" - зазначила Псакі.

Згідно з заявою, США 3 червня знову вводять санкції проти дев'яти білоруських державних підприємств. Працівники адміністрації Байдена також координують роботу з союзниками в Європейському Союзі та інших країнах, щоб розробити "список цільових санкцій проти ключових членів" режиму Лукашенка, заявила речниця Білого дому.

Крім того, США застерегли своїх громадян від подорожей до Білорусі і рекомендували перевізникам уникати повітряного простору цієї країни.

"Ми вживаємо цих заходів разом з нашими партнерами та членами Альянсу, щоб притягнути режим до відповідальності за свої дії та продемонструвати свою прихильність до прагнень народу Білорусі", - наголосила Псакі.

"Ми закликаємо Лукашенка дозволити міжнародне розслідування подій 23 травня, негайно звільнити всіх політичних в'язнів і вступити в всебічний і справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції та громадянського суспільства, що веде до проведення вільних та чесних президентських виборів під егідою та моніторингом ОБСЄ" - додала вона.

Нагадаємо, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни як покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".