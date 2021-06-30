Албанія запідозрила у шпигунстві росіян, які приїхали в країну під час навчань Defender Europe - ЗМІ

В Албанії підозрюють у шпигунстві двох громадян Російської Федерації, які перебували в країні під час міжнародних військових навчань Defender Europe-2021.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач", цитуючи албанську редакцію Euronews та Top Channel Albania.

За їхньою інформацією, прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою у незаконному зборі та передачі інформації проти громадян РФ Георгія Буданова та Владислава Черкасова.

Буданов приїхав до Албанії 1 березня 2021 року. Він представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях у місто Вльора. Згодом у правоохоронців з’явилися сумніви щодо реальної мети його поїздки. 10 травня росіянина депортували.

Другий підозрюваний, Владислав Черкасов, в'їхав до Албанії 12 травня і вирушив до Дурреса, де саме проходили навчання. Такий збіг обставин також викликав підозри. На додачу, серед його речей знайшли дрон, який у підсумку не дозволили ввезти.

Протягом трьох днів свого перебування Черкасова в Тирані та Дурресі за ним постійно стежили і відомості про всі його пересування та про осіб, з якими він зустрічався, були передані слідству.

Албанія - одна з 16 країн, на території яких проходили багатонаціональні військові навчання Defender Europe-2021. В Албанії навчання тривали у кількох місцях з 1 травня до 14 червня.