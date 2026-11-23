Чеський уряд розглядає можливість закупівлі додаткових ізраїльських систем протиповітряної оборони, ймовірно, коштом кредиту ЄС SAFE, попри зростаючу критику Ізраїлю з боку блоку та обмеження щодо фінансування закупівель неєвропейської зброї.

Про це повідомляє видання Rapporteur, передає "Європейська правда".

Після триденного візиту до Ізраїлю прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повернувся з пропозицією від ізраїльського виробника Rafael щодо закупівлі чотирьох систем ППО Spyder All-in-One.

Нові системи Spyder All-in-One розширять наявні можливості країни у сфері протиповітряної оборони. На відміну від традиційних батарей, кожна така система об’єднує радар, засоби управління, датчики та пускові установки в одному транспортному засобі.

Наразі Чехія має дві батареї Spyder, а ще дві очікуються на початку наступного року, поставка яких завершить виконання початкового замовлення.

Бабіш зазначив, що Міністерство оборони має розглянути можливість оголошення відкритого тендеру на додаткові засоби протиповітряної оборони, підкресливши, що серед потенційних постачальників можуть бути також європейські та американські виробники.

Візит прем’єра до Єрусалима відбувся у делікатний момент для відносин між ЄС та Ізраїлем. Військові операції Ізраїлю в Газі та Лівані та їхні гуманітарні наслідки викликали дедалі більшу критику з боку європейських урядів. Попри це Прага продовжує розвивати тісну співпрацю з країною у сфері оборони.

Головним питанням залишається фінансування. Бабіш ще раз наголосив, що Чехія прагне отримати доступ до потенційного другого раунду кредитів в рамках програми SAFE. Наразі країна отримала 2,06 млрд євро в рамках цього інструменту.

Деякі з ізраїльських систем, що розглядаються для замовлення, потенційно можуть бути профінансовані коштом цієї програми.

Однак SAFE встановлює суворі умови участі, зокрема вимоги щодо спільних закупівель та використання компонентів європейського виробництва. Системи, виготовлені в Ізраїлі – третій країні, з якою ЄС не має партнерства у сфері безпеки та оборони, – не можуть бути повністю профінансовані коштом SAFE.

Чеський міністр оборони Яромір Зуна заявив, що країна може оголосити наступного року відкритий тендер на системи, здатні перехоплювати балістичні ракети.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що це "питання часу", коли його країна зіштовхнеться з подібною ситуацію, з якою зіштовхнулася Польща 20 листопада, коли російські повітряні цілі порушили її повітряний простір.

Раніше повідомляли, що Чехія може передати Україні 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox.