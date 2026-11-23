Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив пропозицію запровадити податок на багатство для статків, що перевищують 100 млн євро.

Про це він повідомив у соцмережі Х у понеділок, 23 листопада, пише "Європейська правда".

Санчес заявив, що попри те, що Іспанії вдалося зменшити нерівність у доходах до історично низького рівня – "найбагатші 0,1% населення володіють понад 10% багатства".

За його словами, їхня частка постійно зростає з 2010 року.

У цьому контексті прем’єр Іспанії оголосив пропозицію щодо податку на багатство для власників таких статків.

"Ми пропонуємо запровадити податок на багатство для статків, що перевищують 100 млн євро, щоб фінансувати, наприклад, допомогу на виховання дітей, житло та покращення якості державних послуг. Нехай ці мільйони перетворяться також і на права", – сказав Санчес.

Нещодавно Санчес назвав свій уряд "одним із найчистіших в історії демократії" у відповідь на критику з боку лідера опозиції Альберто Нуньєса Фейхоо щодо корупційних скандалів.

5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії. Приводом до цього став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки.

Дані чотирьох опитувань демонстрували невелике зростання популярності Соціалістичної партії.

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