У Норвегії 16-річного підлітка засудили за тероризм

Суд Осло засудив 16-річного підлітка за те, що він планував теракт у Норвегії та брав участь у діяльності терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Хлопця родом із Сирії було засуджено до п'яти років ув'язнення з випробувальним терміном на три роки. Він зробив нікотинову отруту і почав готуватися до нападу, який був запланований на 17 травня – національний день Норвегії.

"Після представлення доказів суд не сумнівається, що, незважаючи на свій молодий вік, він прийняв свідоме рішення здійснити терористичний акт, хоча його плани не вдалося перетворити на щось більш конкретне", - сказав суддя у своєму вироку.

Підсудний зізнався, що виготовив нікотинову отруту, але сказав, що зробив це з цікавості після того, як хтось дав йому рецепт.

Він також зізнався, що пожертвував гроші на сайт з пропагандою ІДІЛ та завантажив навчальний посібник терористів з акаунту у Twitter, не заблокований фільтрами.

Сторона звинувачення хотіла, щоб хлопця засудили принаймні до восьми років ув'язнення з чотирма роками умовно. Однак суддя зменшила покарання через молодий вік обвинуваченого.