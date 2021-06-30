В Норвегии 16-летнего подростка осудили за терроризм

Суд Осло вынес приговор 16-летнему подростку за то, что он планировал теракт в Норвегии и участвовал в деятельности террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Парня родом из Сирии приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Он изготовил никотиновый яд и начал готовиться к нападению, которое было запланировано на 17 мая - национальный день Норвегии.

"После представления доказательств суд не сомневается, что, несмотря на свой молодой возраст, он принял сознательное решение осуществить террористический акт, хотя его планы не удалось превратить в нечто более конкретное", - сказал судья в своем приговоре.

Подсудимый признался, что изготовил никотиновый яд, но сказал, что сделал это из любопытства, после того, как кто-то дал ему рецепт.

Он также признался, что пожертвовал деньги на сайт с пропагандой ИГИЛ и загрузил учебное пособие террористов с аккаунта в Twitter, не заблокированное фильтрами.

Сторона обвинения хотела, чтобы юношу приговорили по меньшей мере к восьми годам заключения с четырьмя годами условно. Однако судья уменьшила наказание из-за молодого возраста обвиняемого.