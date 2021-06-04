У Берліні десятки людей зголосились волонтерити на виборах задля швидшої вакцинації

У Берліні десятки людей записалися волонтерами для організації майбутніх федеральних виборів, схоже, лише для того, щоб скористатися привілеєм швидшої вакцинації - тому що відкликали свої заявки невдовзі після щеплення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Німеччині люди, які зголосилися на волонтерських засадах долучитись до організації федеральних виборів 26 вересня, мають право пріоритетно отримати щеплення від коронавірусу.

Стало відомо, що у районі Темпельгоф-Шенеберг 60 людей відкликали свої заявки про волонтерство невдовзі або одразу після того, як отримали довідку про завершення вакцинації від коронавірусу. У виборчому офісі досліджують можливість відкриття проти них адміністративних проваджень, розповіла агентству dpa представниця мерії Крістіана Гайс.

"Серія скасувань призводить не лише до додаткової роботи, але й ставить під загрозу належну організацію виборів", - пояснила вона.

За її словами, відкликання заявки можливе, якщо для цього є поважні причини, пов’язані з роботою чи сімейними обставинами. Якщо ж чіткої причини немає, це може вважатися адміністративним правопорушенням та може каратися штрафом аж до 500 євро.

Випадки відкликання заявок були і в інших районах Берліна. У районі Штеґліц-Целєндорф відомо про 20 відкликаних волонтерських заявок, але у цих випадках не побачили зв’язку з вакцинацією.