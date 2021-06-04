В Берлине десятки людей вызвались волонтерить на выборах ради быстрой вакцинации

В Берлине десятки людей записались волонтерами для организации будущих федеральных выборов, похоже, только для того, чтобы воспользоваться преимуществом более быстрой вакцинации - потому что отозвали свои заявки вскоре после прививки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В Германии люди, которые согласились на волонтерских началах присоединиться к организации федеральных выборов 26 сентября, имеют право приоритетно получить прививку от коронавируса.

Стало известно, что в районе Темпельхоф-Шёнеберг 60 человек отозвали свои заявки о волонтерстве вскоре или сразу после того, как получили справку о завершении вакцинации от коронавируса. В избирательном офисе исследуют возможность открытия против них административных производств, рассказала агентству dpa представитель мэрии Кристиана Хайс.

"Серия отмен приводит не только к дополнительной работе, но и ставит под угрозу надлежащую организацию выборов", - пояснила она.

По ее словам, отзыв заявки возможен, если для этого есть уважительные причины, связанные с работой или семейными обстоятельствами. Если же четкой причины нет, это может считаться административным правонарушением и может караться штрафом до 500 евро.

Случаи отзыва заявок были и в других районах Берлина. В районе Штеглиц-Целендорф известно о 20 отозванных волонтерских заявках, но в этих случаях не увидели связи с вакцинацией.