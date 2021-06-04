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У Ганновері знешкодили дві авіабомби часів Другої світової

П'ятниця, 4 червня 2021, 09:45

На північному сході Ганновера ввечері в четвер, 3 червня, успішно завершилася операція зі знешкодження двох авіаційних бомб часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З метою безпеки близько 15 тисяч жителів навколишніх будинків на час необхідних заходів були евакуйовані.

Їх розмістили у родичів і друзів, для чого були тимчасово зняті обмеження на число соціальних контактів під час пандемії COVID-19. Крім того, були підготовлені приміщення тимчасового перебування в шкільних спортзалах.

Перша авіабомба вагою близько тонни була виявлена ​​2 червня. На наступний день фахівці під час дослідження місцевості знайшли другий снаряд аналогічної маси.

У Німеччині останнім часом часто знаходять великі бомби часів війни, під час знешкодження яких проводяться масові евакуації.

У січні 2020 року через подібну операції в Кельні був евакуйований трансляційний центр телекомпанії RTL. У вересні того ж року дві авіабомби були успішно знешкоджені в Мюнстері.

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