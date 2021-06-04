Кулеба розповів, які країни першими можуть почати визнавати українські довідки про щеплення

Україна готує угоди про визнання паперових довідок про щеплення від коронавірусу з чотирма країнами та працює над синхронізацією українського документа з європейським "цифровим зеленим сертифікатом", щоб його визнавали і в країнах ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, українські МОЗ та Міністерство цифрової трансформації ведуть діалог з відповідними органами ЄС, щоб майбутній український документ відповідав усім необхідним вимогам.

"Цифровий COVID-сертифікат буде синхронізований з сертифікатом ЄС з липня. Але ми не хочемо чекати аж до липня, тому я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, готові також Молдова, Грузія, Туреччина", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що для визнання ще потрібний "певний паперовий процес".

Нагадаємо, сім країн ЄС 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, що мають спростити поїздки, за місяць до запуску програми по всьому блоку.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців, або дивіться відеоблог на YouTube-каналі ЄвроПравди.

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