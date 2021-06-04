Кулеба уточнил, какие страны первыми могут начать признавать украинские справки о прививках

Украина готовит соглашения о признании бумажных справок о прививке от коронавируса с четырьмя странами и работает над синхронизацией украинского документа с европейским "цифровым зеленым сертификатом", чтобы его признавали и в странах ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданок з 1+1".

По его словам, украинские Минздрав и Министерство цифровой трансформации ведут диалог с соответствующими органами ЕС, чтобы будущий украинский документ соответствовал всем необходимым требованиям.

"Цифровой COVID-сертификат будет синхронизирован с сертификатом ЕС с июля. Но мы не хотим ждать до июля, поэтому я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, готовы также Молдова, Грузия, Турция", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что для признания еще нужен "определенный бумажный процесс".

Напомним, семь стран ЕС 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации, которые должны упростить поездки, за месяц до запуска программы по всему блоку.

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