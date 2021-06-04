Британський регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків

Британський регулятор з лікарських засобів MHRA дозволив використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Регулятор повідомив, що після ретельного розгляду даних з клінічних випробувань визнав вакцину для цієї вікової групи безпечною та ефективною, і її переваги більші, ніж потенційні ризики.

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Тепер вакцинаційний комітет, дорадчий орган при уряді, повинен вирішити, чи буде вакцина застосовуватися для підлітків.

Досі у Британії було дозволене її застосування для людей віком від 16 років.

Нагадаємо, регулятор ЄС (EMA) схвалив вакцину Pfizer/BioNTech для використання для підлітків в кінці травня. Низка країн вже оголосили про відкриття реєстрації на щеплення для підлітків.