Польща за тиждень відкриє доступ до вакцини для підлітків

Вакцинація від коронавірусу для підлітків віком 12-15 років стане доступною у Польщі з 7 червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявив керівник канцелярії прем’єра Міхал Дворжик на брифінгу разом з міністром охорони здоров’я.

"З 7 червня почнеться вакцинація від коронавірусу дітей віком 12-15 років. Це близько 2,5 млн школярів", - зазначив він.

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За його словами, щеплення можна буде отримати у звичайних пунктах вакцинації, а з вересня - також у школах.

Раніше про відкриття щеплень для підлітків оголосила Румунія.

Нагадаємо, вакцина компаній-партнерів Pfizer та BioNTech поки єдиною отримала затвердження регулятора ЄС для використання для підлітків віком 12-15 років.