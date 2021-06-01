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Польща за тиждень відкриє доступ до вакцини для підлітків

Вівторок, 1 червня 2021, 14:29

Вакцинація від коронавірусу для підлітків віком 12-15 років стане доступною у Польщі з 7 червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявив керівник канцелярії прем’єра Міхал Дворжик на брифінгу разом з міністром охорони здоров’я. 

"З 7 червня почнеться вакцинація від коронавірусу дітей віком 12-15 років. Це близько 2,5 млн школярів", - зазначив він.

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За його словами, щеплення можна буде отримати у звичайних пунктах вакцинації, а з вересня - також у школах. 

Раніше про відкриття щеплень для підлітків оголосила Румунія.

Нагадаємо, вакцина компаній-партнерів Pfizer та BioNTech поки єдиною отримала затвердження регулятора ЄС для використання для підлітків віком 12-15 років. 

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