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Країнам ЄС радять жертвувати вакцини біднішим державам, а не вакцинувати підлітків

Середа, 2 червня 2021, 16:43

Європейський центр профілактики та контролю захворювань, агентство ЄС зі штаб-квартирою в Стокгольмі, рекомендувало державам ЄС спочатку пожертвувати вакцини бідним країнам замість вакцинувати своїх підлітків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

На думку агентства, слід пожертвувати вакцини біднішим країнам, де люди із груп ризику залишаються невакцинованими, замість того, щоб робити щеплення підліткам в ЄС, які є менш схильні до ризику захворювання коронавірусом.

"Слід брати до уваги більш широкий контекст глобальної нестачі вакцин", - йдеться в заяві агентства

Наприклад, до середини травня в Африці було зроблено всього 1% від загального числа вакцинацій у світі.

Як повідомлялось, у Європейському Союзі станом на 2 червня від коронавірусу повністю вакцинували 80 мільйонів жителів із близько 500-мільйонного населення блоку.

Вакцина компаній-партнерів Pfizer та BioNTech поки єдиною отримала затвердження регулятора ЄС для використання для підлітків віком 12-15 років. 

Деякі країни ЄС вже анонсували початок вакцинації підлітків, наприклад, Польща та Румунія.

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Вакцини Коронавірус
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